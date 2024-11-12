Марш ко Дню независимости в Варшаве закончился без серьезных инцидентов, но с десятками задержаний

Марш ко Дню независимости Польши в Варшаве, проходивший в понедельник 11 ноября, на этот раз закончился без значительных инцидентов, однако с десятками задержаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

В шествии в центре польской столицы приняли участие десятки тысяч человек. Относительно конкретных цифр оценки расходятся: организаторы считают, что присутствовали от 250 тысяч человек, тогда как городские власти оценивают количество участников в 90 тысяч.

Paweł Supernak / PAP

Во время шествия отдельные активисты, в частности от организации Всепольская молодежь, сожгли флаг Евросоюза.

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Журналист RMF, присутствовавший на месте, сообщал, что от отдельных протестующих можно было слышать антиправительственные и антиукраинские лозунги. Некоторые принесли, кроме национальной символики, американские и венгерские флаги. Несмотря на запрет пиротехники, часто можно было слышать взрывы петард.

Albert Zawada / PAP

Шествие завершилось праздничным концертом возле Национального стадиона.

Правоохранители сообщили, что по состоянию на 21:00 приняли меры в отношении 164 человек, в 94 случаях речь шла об использовании пиротехники. У людей изъяли около 400 различных файеров, 485 петард, стробоскопы и два полноценных фейерверка.

70 человек задержали. В 49 случаях причиной были обнаружены у них наркотики, 10 оказались в розыске; четырех задержали за участие в драке, одного – за оскорбление правоохранителя, одного – за попытку ограбления, еще одного – за пропаганду нацизма, четырех – за использование дронов.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой в понедельник поздравил Польшу с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.

Напомним, власти Варшавы дали разрешение организаторам ежегодного Марша независимости, посвященного провозглашению независимости Польши 11 ноября – перед этим акцию не регистрировали из-за нарушений при подаче заявки.

На прошлогоднее шествие пришли десятки тысяч людей, оно прошло относительно мирно. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен. По результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.