У Нідерландах затримали ще 5 осіб через заворушення після матчу з Ізраїлем

У Нідерландах затримали ще п’ять осіб у зв’язку з подіями довкола матчу в Амстердамі за участі ізраїльської команди, після якого у місті скоїли напади на ізраїльських вболівальників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Поліція повідомила про ще п’ять затримань у зв’язку із заворушеннями довкола матчу з ізраїльською командою. Затриманих підозрюють у застосуванні сили проти інших. Це чоловіки віком від 18 до 37 років з Амстердаму, Гергюговарта та Утрехта.

Двох підозрюють у скоєнні протиправних дій перед матчем, трьох – після матчу. Одного із затриманих опісля залишили у статусі підозрюваного, але випустили з-під варти.

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У поліції не виключають нових арештів та просять свідків подій, у яких є фото– та відеофіксація інцидентів, надавати цю інформацію.

Також повідомили, що четверо із затриманих раніше залишаться під вартою ще на два тижні. Серед них – двоє підлітків віком 16 і 17 років.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.