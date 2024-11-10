Жодного нападника на ізраїльтян в Амстердамі не затримали під час заворушень

Нідерландська прокуратура підтвердила, що всі затримання у зв’язку із нападами проти ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі цього тижня відбулись до та після, а не під час заворушень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Прокуратура Нідерландів у суботу, 9 листопада, повідомила, що у зв’язку з нападами затримали 62 людей, з них чотирьох підозрюють у громадському насильстві, причому двоє є неповнолітніми.

Однак, підтвердив речник відомства, жоден із затриманих не був заарештований за напад на ізраїльських уболівальників на вулиці після матчу.

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На це вже встиг відреагувати лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс, висловивши обурення діями правоохоронців. "У мене немає слів", – написав від у X (Twitter).

В іншому дописі Вілдерс опублікував відео нападів на ізраїльських уболівальників, підписавши його словами "Геть з країни разом з цією наволоччю".

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню для лікування. Крім того, від 20 до 30 вболівальників "Маккабі Тель-Авів" отримали легкі поранення.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.