Жодного нападника на ізраїльтян в Амстердамі не затримали під час заворушень
Нідерландська прокуратура підтвердила, що всі затримання у зв’язку із нападами проти ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі цього тижня відбулись до та після, а не під час заворушень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.
Прокуратура Нідерландів у суботу, 9 листопада, повідомила, що у зв’язку з нападами затримали 62 людей, з них чотирьох підозрюють у громадському насильстві, причому двоє є неповнолітніми.
Однак, підтвердив речник відомства, жоден із затриманих не був заарештований за напад на ізраїльських уболівальників на вулиці після матчу.
На це вже встиг відреагувати лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс, висловивши обурення діями правоохоронців. "У мене немає слів", – написав від у X (Twitter).
В іншому дописі Вілдерс опублікував відео нападів на ізраїльських уболівальників, підписавши його словами "Геть з країни разом з цією наволоччю".
Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.
У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню для лікування. Крім того, від 20 до 30 вболівальників "Маккабі Тель-Авів" отримали легкі поранення.
Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.