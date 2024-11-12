В Нидерландах задержали еще 5 человек из-за беспорядков после матча с Израилем

В Нидерландах задержали еще пять человек в связи с событиями вокруг матча в Амстердаме с участием израильской команды, после которого в городе совершили нападения на израильских болельщиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Полиция сообщила о еще пяти задержаниях в связи с беспорядками вокруг матча с израильской командой. Задержанных подозревают в применении силы против других. Это мужчины в возрасте от 18 до 37 лет из Амстердама, Гергюговарта и Утрехта.

Двух подозревают в совершении противоправных действий перед матчем, трех – после матча. Одного из задержанных после оставили в статусе подозреваемого, но выпустили из-под стражи.

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В полиции не исключают новых арестов и просят свидетелей событий, у которых есть фото– и видеофиксация инцидентов, предоставлять эту информацию.

Также сообщили, что четверо из задержанных ранее останутся под стражей еще на две недели. Среди них – двое подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.