В Амстердамі сталися нові заворушення, бунтівники підпалили трамвай
Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 10:37 —
Ввечері у понеділок в Амстердамі сталися заворушення за участі кількох десятків людей, які пошкодили машини і фаєрами підпалили міський трамвай.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
Безлади почалися після 7 години вечора на одній з площ міста в районі Нью-Вест. Натовп з кількох десятків людей почав кидатися камінням у машини та автобус і застосовувати потужні фаєри. Від одного з них загорівся трамвай, всередині якого не було пасажирів, пожежу швидко загасили.
Близько 22 години бунтівники перемістилися на вулицю Слотермеерлан, там сталися сутички з поліцією.
За вечір затримали трьох осіб, поліція не виключає нових арештів після дослідження відео з камер спостереження.
Явна причина заворушень невідома. На відео від деяких учасників подій було чути антисемітські гасла.
В Амстердамі вже кілька днів поспіль діє особливий режим, запроваджений після заворушень на тлі матчу з ізраїльською командою, після якого сталися напади на її вболівальників. Поліція нещодавно повідомила про п’ять нових арештів у зв’язку з тими подіями.
Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.
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