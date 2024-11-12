В Амстердамі сталися нові заворушення, бунтівники підпалили трамвай

Ввечері у понеділок в Амстердамі сталися заворушення за участі кількох десятків людей, які пошкодили машини і фаєрами підпалили міський трамвай.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Безлади почалися після 7 години вечора на одній з площ міста в районі Нью-Вест. Натовп з кількох десятків людей почав кидатися камінням у машини та автобус і застосовувати потужні фаєри. Від одного з них загорівся трамвай, всередині якого не було пасажирів, пожежу швидко загасили.

Близько 22 години бунтівники перемістилися на вулицю Слотермеерлан, там сталися сутички з поліцією.

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За вечір затримали трьох осіб, поліція не виключає нових арештів після дослідження відео з камер спостереження.

Явна причина заворушень невідома. На відео від деяких учасників подій було чути антисемітські гасла.

В Амстердамі вже кілька днів поспіль діє особливий режим, запроваджений після заворушень на тлі матчу з ізраїльською командою, після якого сталися напади на її вболівальників. Поліція нещодавно повідомила про п’ять нових арештів у зв’язку з тими подіями.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.

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