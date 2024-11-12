В Амстердаме произошли новые беспорядки, бунтовщики подожгли трамвай

Вечером в понедельник в Амстердаме произошли беспорядки с участием нескольких десятков человек, которые повредили машины и файерами подожгли городской трамвай.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Беспорядки начались после 19:00 на одной из площадей города в районе Нью-Вест. Толпа из нескольких десятков человек начала бросаться камнями в машины и автобус и применять мощные файеры. От одного из них загорелся трамвай, внутри которого не было пассажиров, пожар быстро потушили.

Около 22:00 мятежники переместились на улицу Слотермеерлан, там произошли столкновения с полицией.

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За вечер задержали трех человек, полиция не исключает новых арестов после исследования видео с камер наблюдения.

Явная причина беспорядков неизвестна. На видео от некоторых участников событий были слышны антисемитские лозунги.

В Амстердаме уже несколько дней подряд действует особый режим, введенный после беспорядков на фоне матча с израильской командой, после которого произошли нападения на ее болельщиков. Полиция недавно сообщила о пяти новых арестах в связи с теми событиями.

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.

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