В Латвии заблокировали очередной сайт с роспропагандой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение закрыть доступ к очередному сайту, распространяющему российскую пропаганду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

NEPLP проверила сайт natoexercises.info и размещенные на нем аудио-, аудиовизуальные и письменные материалы.

Совет также получил письмо от другого компетентного органа государственного управления, в котором говорится о том, что контент, распространяемый на этом сайте, является частью российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию западных стран и их организаций, очернение и унижение Латвии, оправдание военной агрессии России и ее преступлений в Украине.

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Проверка сайта показала, что он распространяет искаженную и ложную информацию о мировых событиях, в частности о войне в Украине, оправдывает вторжение России в Украину.

"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное впечатление о мировых событиях, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу национальной безопасности Латвии", – говорится в решении NEPLP.

Информация, опубликованная на сайте, доступна на 15 языках, включая латышский.

Например, на сайте есть статья, в которой утверждается, что "Канада скрывает тот факт, что она посылает войска воевать в Украину, прикрывая их гибель тем, что они участвуют в военных миссиях в Латвии". Также есть статья, в которой утверждается, что цель НАТО – "уничтожить украинцев".

Среди источников информации, используемых сайтом, указан ряд информационных ресурсов, занимающихся российской дезинформацией и пропагандой, таких как sputnik.by, ria.ru, ukrinform.ru, tass.ru, eadaily.com, topwar.ru, news-front.info, rusvesna.su, russian.rt.com, ritmeurasia.org и pravda.ru, доступ к которым на территории Латвии уже ранее был закрыт.

В Латвии в октябре заблокировали доступ к 17 порталам с российскими доменами, которые публикуют искаженные пропагандистские новости.

Напомним, в Молдове перед выборами заблокировали доступ к семи сайтам, в частности, к российскому пропагандистскому агентству РИА "Новости", а также сайту так называемого "правительства" Крыма. Также заблокировали "Яндекс", Rutube и Dzen.