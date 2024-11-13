Іспанія заарештувала одного з чільних офіцерів поліції після того, як у стінах і стелі його будинку знайшли 20 млн євро, а самого правоохоронця підозрюють у співпраці з наркоторговцями.

Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на інформацію від співрозмовника у поліції та суді, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, Оскар Санчес Хіль донедавна очолював відділ по боротьбі з шахрайством та відмиванням грошей національної поліції Іспанії в Мадриді.

Поінформований співрозмовник повідомив, що минулого тижня правоохоронці заарештували його разом з 15 іншими людьми, включаючи його романтичну партнерку, яка також є співробітницею поліції в Мадриді.

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Під час рейду поліція знайшла 20 млн євро готівкою, заховані в стінах і стелі будинку пари в місті Алькала-де-Енарес.

За словами співрозмовника у поліції, правоохоронці також знайшли 1 млн євро в його офісі, заховані в двох замкнених шафах, у купюрах номіналом 50-500 євро.

Співрозмовник із суду проінформував газету, що минулого тижня подружжю були пред'явлені звинувачення в торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, корупції та членстві в злочинній організації після того, як вони постали перед мадридським судом, який залишив їх під вартою.

Журналісти зазначили, що арешти пов'язані з вилученням минулого місяця 13 тонн кокаїну, який прибув до південного порту Альхесірас з найбільшого міста Еквадору Гуаякіля – центру наркоторгівлі. Вантаж був захований серед ящиків з бананами.

Поліція заявила, що це затримання, про яке вони оголосили лише минулого тижня, пов’язане з найбільшою партією кокаїну в Іспанії.

Після вилучення кокаїну правоохоронці провели обшуки в кількох будинках і офісах у Мадриді та Аліканте. За повідомленнями іспанських ЗМІ, ці операції виявили зв'язки між імпортером і Санчесом Хілем.

Співрозмовник журналістів додав, що батько трьох дітей, якому близько 40 років і який живе в цегляному будинку, захищеному металевими воротами, підозрюється в тому, що працював на наркоторговців "щонайменше п'ять років".

Влітку повідомляли, що на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.

На початку вересня понад 40 кг кокаїну знайшли у бананах для французьких супермаркетів.

Наприкінці того місяця співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами.