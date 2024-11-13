Испания арестовала одного из видных офицеров полиции после того, как в стенах и потолке его дома нашли 20 млн евро, а самого правоохранителя подозревают в сотрудничестве с наркоторговцами.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на информацию от собеседника в полиции и суде, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, Оскар Санчес Хиль до недавнего времени возглавлял отдел по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег национальной полиции Испании в Мадриде.

Информированный собеседник сообщил, что на прошлой неделе правоохранители арестовали его вместе с 15 другими людьми, включая его романтическую партнершу, которая также является сотрудником полиции в Мадриде.

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Во время рейда полиция нашла 20 млн евро наличными, спрятанные в стенах и потолке дома пары в городе Алькала-де-Энарес.

По словам собеседника в полиции, правоохранители также нашли 1 млн евро в его офисе, спрятанные в двух запертых шкафах, в купюрах номиналом 50-500 евро.

Собеседник из суда проинформировал газету, что на прошлой неделе супругам были предъявлены обвинения в торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и членстве в преступной организации после того, как они предстали перед мадридским судом, который оставил их под стражей.

Журналисты отметили, что аресты связаны с изъятием в прошлом месяце 13 тонн кокаина, который прибыл в южный порт Альхесирас из крупнейшего города Эквадора Гуаякиля – центра наркоторговли – спрятанный среди ящиков с бананами.

Полиция заявила, что это задержание, о котором они объявили только на прошлой неделе, связано с крупнейшей партией кокаина в Испании.

После изъятия кокаина правоохранители провели обыски в нескольких домах и офисах в Мадриде и Аликанте. По сообщениям испанских СМИ, эти операции выявили связи между импортером и Санчесом Хилем.

Собеседник журналистов добавил, что отец троих детей, которому около 40 лет и который живет в кирпичном доме, защищенном металлическими воротами, подозревается в том, что работал на наркоторговцев "по меньшей мере пять лет".

Летом сообщалось, что на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.

В начале сентября более 40 кг кокаина нашли в бананах для французских супермаркетов.

В конце того месяца сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.