Посол Польщі: РФ може відповісти на закриття консульства в Познані "в будь-який момент"

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський стверджує, що РФ поки не оголосила офіційну позицію на рішення Варшави закрити російське консульство в Познані, але "така реакція, безумовно, буде".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю RMF FM.

Краєвський заявив, що очікує запрошення до МЗС Росії на килим "у будь-який момент".

"Практика показує, що посол повинен бути готовий до такого запрошення. Російська сторона може реагувати на рішення інших урядів через місяць, два місяці. Скоро буде три тижні, тож тут можливі будь-які терміни", – додав він.

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Водночас дипломат підкреслив, що росіяни не мають формальних підстав для симетричної відповіді на рішення Варшави, адже польська сторона не здійснює диверсійно-підривної діяльності на території Росії.

Краєвський не захотів припускати, якою може бути відповідь Москви і чи росіяни вирішать закрити якесь із польських консульств.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Тим часом більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.