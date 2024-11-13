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Посол Польши: РФ может ответить на закрытие консульства в Познани "в любой момент"

Новости — Среда, 13 ноября 2024, 18:47 — Олег Павлюк

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский утверждает, что Россия пока не объявила официальной позиции на решение Варшавы о консульстве в Познани, но "такая реакция, безусловно, будет".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью RMF FM.

Краевский заявил, что ожидает приглашения в МИД России на ковер "в любой момент".

"Практика показывает, что посол должен быть готов к такому приглашению. Российская сторона может реагировать на решения других правительств через месяц, два месяца. Скоро будет три недели, поэтому здесь возможны любые сроки", – добавил он.

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В то же время дипломат подчеркнул, что россияне не имеют формальных оснований для симметричного ответа на решение Варшавы, ведь польская сторона не осуществляет диверсионно-подрывной деятельности на территории России.

Краевский не захотел предполагать, каким может быть ответ Москвы и решат ли россияне закрыть какое-то из польских консульств.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.

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