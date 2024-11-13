Литва виділила 2,4 млн євро на розвиток потенціалу безпілотників

Уряд Литви в середу виділив 2,4 млн євро на розвиток потенціалу безпілотників.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда"

Як зазначили в литовському Міноборони, виділені кошти дадуть змогу прискорити закупівлю дронів і будуть використані для авансових платежів.

Уряд також запланував виділити 880 тисяч євро на придбання боєприпасів, запитаних Україною.

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Загалом Міністерству оборони виділяється 3,236 млн євро з державних позикових коштів.

Ще майже 34 тисяч євро планується виділити Службі охорони державного кордону для відновлення бар'єру на кордоні з Білоруссю, пошкодженого під час шквалу у липні.

Кабінет міністрів також вирішив надати понад 71 тисячу євро низці муніципалітетів для компенсації витрат, пов'язаних із тимчасовим розміщенням українських біженців.

Цього року Литва виділяє на оборону близько 2,5 млрд євро, що становить 3,2% ВВП.

У проєкті бюджету на наступний рік заплановано аналогічну суму на оборонні потреби, яка, з урахуванням економічного зростання, становитиме трохи більше ніж 3% ВВП.

На початку жовтня стало відомо, що Литва придбає додаткові системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS за 234 млн євро.

15 жовтня писали, що Литва вирішила створити два нові батальйони гусеничних бойових машин піхоти, а також закупити додаткову партію БМП Vilkas за 370 млн євро.