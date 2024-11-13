Литва выделила 2,4 млн евро на развитие потенциала беспилотников

Правительство Литвы в среду выделило 2,4 млн евро на развитие потенциала беспилотников.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда"

Как отметили в литовском Минобороны, выделенные средства позволят ускорить закупку дронов и будут использованы для авансовых платежей.

Правительство также запланировало выделить 880 тысяч евро на приобретение боеприпасов, запрошенных Украиной.

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Всего Министерству обороны выделяется 3,236 млн евро из государственных заемных средств.

Еще почти 34 тысяч евро планируется выделить Службе охраны государственной границы для восстановления барьера на границе с Беларусью, поврежденного во время шквала в июле.

Кабинет министров также решил предоставить более 71 тысячи евро ряду муниципалитетов для компенсации расходов, связанных с временным размещением украинских беженцев.

В этом году Литва выделяет на оборону около 2,5 млрд евро, что составляет 3,2% ВВП.

В проекте бюджета на следующий год запланирована аналогичная сумма на оборонные нужды, которая, с учетом экономического роста, составит чуть более 3% ВВП.

В начале октября стало известно, что Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.

15 октября писали, что Литва решила создать два новых батальона гусеничных боевых машин пехоты, а также закупить дополнительную партию БМП Vilkas за 370 млн евро.