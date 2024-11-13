Пропалестинські активісти проігнорували заборону на протести в Амстердамі

Пропалестинські активісти знову порушили заборону на протести в Амстердамі, яка була запроваджена після хвилі насильства минулого тижня, коли ізраїльські футбольні вболівальники піддавались нападам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу в центрі Амстердама відбулася акція протесту на підтримку палестинців, незважаючи на заборону.

Десятки демонстрантів, деякі з палестинськими прапорами, скандували "Амстердам каже ні геноциду" і "Вільна Палестина".

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Напередодні в Амстердамі затримали шістьох осіб, які порушили заборону на протести, влаштувавши акцію з білими плакатами перед будівлею мерії.

У понеділок ввечері поліція заарештувала кількох людей після того, як трамвай на площі в західному Амстердамі загорівся, ймовірно, внаслідок кидання в нього фаєрів.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.

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