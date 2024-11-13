Пропалестинські активісти проігнорували заборону на протести в Амстердамі
Пропалестинські активісти знову порушили заборону на протести в Амстердамі, яка була запроваджена після хвилі насильства минулого тижня, коли ізраїльські футбольні вболівальники піддавались нападам.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У середу в центрі Амстердама відбулася акція протесту на підтримку палестинців, незважаючи на заборону.
Десятки демонстрантів, деякі з палестинськими прапорами, скандували "Амстердам каже ні геноциду" і "Вільна Палестина".
Напередодні в Амстердамі затримали шістьох осіб, які порушили заборону на протести, влаштувавши акцію з білими плакатами перед будівлею мерії.
У понеділок ввечері поліція заарештувала кількох людей після того, як трамвай на площі в західному Амстердамі загорівся, ймовірно, внаслідок кидання в нього фаєрів.
Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.
Читайте детально: Єврейський погром XXI сторіччя: як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи.