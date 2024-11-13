Пропалестинские активисты проигнорировали запрет на протесты в Амстердаме

Пропалестинские активисты снова нарушили запрет на протесты в Амстердаме, который был введен после волны насилия на прошлой неделе, когда израильские футбольные болельщики подвергались нападениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду в центре Амстердама состоялась акция протеста в поддержку палестинцев, несмотря на запрет.

Десятки демонстрантов, некоторые с палестинскими флагами, скандировали "Амстердам говорит нет геноциду" и "Свободная Палестина".

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Накануне в Амстердаме задержали шестерых человек, которые нарушили запрет на протесты, устроив акцию с белыми плакатами перед зданием мэрии.

В понедельник вечером полиция арестовала нескольких человек после того, как трамвай на площади в западном Амстердаме загорелся, вероятно, в результате бросания в него файеров.

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.

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