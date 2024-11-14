Фінська Patria поставить Латвії 56 броньованих командно-штабних машин

Фінська компанія Patria отримала замовлення від Латвії на постачання 56 броньованих командно-штабних машин.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Європейська правда".

Це додаткове замовлення до вже існуючих поставок і є частиною спільного проєкту Common Armoured Vehicle System (CAVS), в якому беруть участь Фінляндія, Латвія, Швеція та Німеччина.

Постачання техніки розпочнеться вже цього року і триватиме до 2029 року. Загальна вартість контракту перевищує 60 млн євро.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що ці машини "покращать оперативну спроможність сухопутних військ і сприятимуть розвитку латвійського оборонного сектора, продовжуючи успішну співпрацю між оборонним сектором і промисловістю".

Фото: Patria

Нагадаємо, у вересні російський дрон залетів у Латвію через Білорусь.

Після цього Латвія розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО.

У жовтні Спрудс заявляв, що країнам НАТО слід адаптуватись до нової реальності через агресивні дії Росії.