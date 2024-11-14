Финская Patria поставит Латвии 56 бронированных командно-штабных машин

Финская компания Patria получила заказ от Латвии на поставку 56 бронированных командно-штабных машин.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это дополнительный заказ к уже существующим поставкам и он является частью совместного проекта Common Armoured Vehicle System (CAVS), в котором участвуют также Финляндия, Латвия, Швеция и Германия.

Поставка техники начнется уже в текущем году и продлится до 2029 года. Общая стоимость контракта превышает 60 млн евро.

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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что эти машины "улучшат оперативную способность сухопутных войск и будут способствовать развитию латвийского оборонного сектора, продолжая успешное сотрудничество между оборонным сектором и промышленностью".

Фото: Patria

Напомним, в сентябре российский дрон залетел в Латвию через Беларусь.

После этого Латвия развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО.

В октябре Спрудс заявлял, что странам НАТО следует адаптироваться к новой реальности из-за агрессивных действий России.