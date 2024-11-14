В США заявили, что китайские хакеры шпионили за чиновниками и политиками страны
Федеральное бюро расследований США выявило "широкую и значительную" кампанию кибершпионажа, направленную на похищение информации у американских чиновников и политиков во время расследования попыток Китая взломать телекоммуникационные сети Соединенных Штатов.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на совместное заявление ФБР и Федерального агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, передает "Европейская правда".
Как отметило ФБР, хакеры, связанные с Пекином, скомпрометировали сети нескольких телекоммуникационных компаний, чтобы получить записи о звонках клиентов и получить доступ к частным сообщениям "ограниченного количества лиц".
Расследователи не идентифицировали никого из лиц, которые были целью хакеров, однако отметили, что большинство из них "главным образом вовлечены в правительственную или политическую деятельность".
Также, по информации ФБР, хакеры пытались скопировать "определенную информацию, которая была предметом запросов правоохранительных органов США согласно постановлениям суда".
Правоохранители предположили, что хакеры, возможно, пытались скомпрометировать программы, которые подпадают под действие Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Этот закон предоставляет американским шпионским службам широкие полномочия следить за сообщениями лиц, подозреваемых в том шпионаже в пользу иностранного государства.
В материале также отметили, что это заявление поступило после нескольких резонансных хакерских атак, которые власти США связали с Китаем.
По словам американских чиновников, эти инциденты частично были попытками Китая похитить технологическую и государственную информацию, а также нацелиться на жизненно важную инфраструктуру, например электрическую сеть.
В последние годы правительства нескольких стран, в частности США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в осуществлении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний.
В начале октября сообщалось, что в немецком городе Лейпциг арестовали гражданку Китая по подозрению в шпионской деятельности и передаче информации о поставках оружия.
А в начале ноября Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) арестовало во Франкфурте-на-Майне американца по подозрению в шпионаже на Китай.