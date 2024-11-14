В США заявили, что китайские хакеры шпионили за чиновниками и политиками страны

Федеральное бюро расследований США выявило "широкую и значительную" кампанию кибершпионажа, направленную на похищение информации у американских чиновников и политиков во время расследования попыток Китая взломать телекоммуникационные сети Соединенных Штатов.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на совместное заявление ФБР и Федерального агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, передает "Европейская правда".

Как отметило ФБР, хакеры, связанные с Пекином, скомпрометировали сети нескольких телекоммуникационных компаний, чтобы получить записи о звонках клиентов и получить доступ к частным сообщениям "ограниченного количества лиц".

Расследователи не идентифицировали никого из лиц, которые были целью хакеров, однако отметили, что большинство из них "главным образом вовлечены в правительственную или политическую деятельность".

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Также, по информации ФБР, хакеры пытались скопировать "определенную информацию, которая была предметом запросов правоохранительных органов США согласно постановлениям суда".

Правоохранители предположили, что хакеры, возможно, пытались скомпрометировать программы, которые подпадают под действие Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Этот закон предоставляет американским шпионским службам широкие полномочия следить за сообщениями лиц, подозреваемых в том шпионаже в пользу иностранного государства.

В материале также отметили, что это заявление поступило после нескольких резонансных хакерских атак, которые власти США связали с Китаем.

По словам американских чиновников, эти инциденты частично были попытками Китая похитить технологическую и государственную информацию, а также нацелиться на жизненно важную инфраструктуру, например электрическую сеть.

В последние годы правительства нескольких стран, в частности США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в осуществлении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний.

В начале октября сообщалось, что в немецком городе Лейпциг арестовали гражданку Китая по подозрению в шпионской деятельности и передаче информации о поставках оружия.

А в начале ноября Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) арестовало во Франкфурте-на-Майне американца по подозрению в шпионаже на Китай.