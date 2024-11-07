У Німеччині заарештували американця, підозрюваного у шпигунстві на Китай

Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) заарештувало у Франкфурті-на-Майні американця за підозрою у шпигунстві на Китай.

Про це повідомила Федеральна прокуратура в Карлсруе, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, заарештований – 37-річний громадянин США, його звуть Мартін Д.

Донедавна він працював на американських військових у Гессені.

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Однак стверджується, що Д. був не військовослужбовцем, а цивільним співробітником приватної компанії, яка надає послуги Збройним силам США в Німеччині.

За словами Федеральної прокуратури, є "сильна підозра", що Д. протягом року контактував з "китайськими урядовими установами" і пропонував їм надати "конфіденційну інформацію" про американських військових у Німеччині.

Таким чином, обвинувачений "погодився діяти як розвідник" для іноземної розвідувальної служби.

Розслідування ґрунтувалося на висновках департаменту контррозвідки Федерального відомства із захисту конституції.

Тепер заарештований постане перед слідчим суддею Федерального суду, який має вирішити, чи продовжувати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На початку жовтня повідомляли, що у німецькому місті Лейпциг заарештували громадянку Китаю за підозрою у шпигунській діяльності та передачі інформації про постачання зброї.

Протягом останніх років уряди кількох країн, зокрема США, Великої Британії та Нідерландів, звинуватили Китай у здійсненні кібератак на урядові дані та дані приватних компаній.