В Угорщині заявили, що агентство з оборонних закупівель зазнало хакерської атаки

Іноземні хакери зламали ІТ-системи урядового агентства Угорщини, відповідального за оборонні закупівлі, але жодна конфіденційна інформація про військових країни не була скомпрометована.

Про це заявив у четвер, 14 листопада, керівник апарату прем'єр-міністра країни Віктора Орбана Гергей Гуяш, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Гуяш заявив на брифінгу, що "вороже налаштована іноземна недержавна хакерська група атакувала Агентство оборонних закупівель".

"Ми можемо сказати, що там не обробляються ніякі конфіденційні дані про військову структуру, тому хакери не можуть ними володіти", – запевнив він.

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Водночас Гуяш не назвав, що це за група.

У відповідь на питання журналіста щодо того, до яких найбільш чутливих даних могли отримати доступ хакери, він зазначив, що це "плани та дані про військові закупівлі".

"Нічого, що могло б зашкодити національній безпеці Угорщини, не було оприлюднено", – акцентував він.

За словами речника, наразі триває розслідування.

"Оцінка точного масштабу злому і того, до чого (хакери) отримали доступ, все ще триває", – сказав він.

Зазначимо, це вже не перший випадок, коли урядові установи країн ЄС стали мішенями для хакерських атак, які часто мають на меті отримання конфіденційної інформації або порушення функціонування державних структур.

Зокрема, у жовтні у Фінляндії заявляли про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також країна підозрює Росію у веденні операцій впливу на країну.

Також того ж місяця здійснили кібератаку на сервер електронної пошти парламенту Молдови.

Тоді ж міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країні.