У Німеччині попереджають про зростання діяльності російських спецслужб у країні

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країни.

Її слова цитує n-tv, передає "Європейська правда".

Як зазначила Фезер, у Німеччині бачать, що "режим Путіна діє все більш агресивно".

Своєю чергою депутат від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер попередив про акти насильства в цьому контексті.

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"Саботаж і цілеспрямовані вбивства є ймовірними", – стверджує він.

Фезер запевнила, що німецькі органи безпеки "розгортають величезні ресурси, щоб захистити нашу країну від загроз, пов'язаних з російським шпигунством, актами саботажу та кібератаками".

Ці органи вже довели свою пильність, стверджує вона.

"Послідовно завдавали ударів і запобігали можливим вибуховим атакам від імені російського режиму в Німеччині, які були спрямовані на нашу військову підтримку України", – розповіла вона про попередні інциденти.

Водночас Кізеветтер вважає, що німецькі служби недостатньо оснащені, щоб протистояти численним загрозам.

"Наші контррозвідувальні можливості майже дорівнюють нулю, а санкції для стримування застосовуються лише наполовину", – зауважив він.

Також політик закликав посилити розвідувальні служби фінансово, кадрово та матеріально.

Нещодавно стало відомо, що МВС Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.

А Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.