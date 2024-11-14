В Венгрии заявили, что агентство по оборонным закупкам подверглось хакерской атаке

Иностранные хакеры взломали IT-системы правительственного агентства Венгрии, ответственного за оборонные закупки, но никакая конфиденциальная информация о военных страны не была скомпрометирована.

Об этом заявил в четверг, 14 ноября, руководитель аппарата премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуйяш, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Гуйяш заявил на брифинге, что "враждебно настроенная иностранная негосударственная хакерская группа атаковала Агентство оборонных закупок".

"Мы можем сказать, что там не обрабатывается никаких конфиденциальных данных о военной структуре, поэтому хакеры не могут ими владеть", – заверил он.

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В то же время, Гуйяш не назвал, что это за группа.

В ответ на вопрос журналиста относительно того, к каким наиболее чувствительным данным могли получить доступ хакеры, он отметил, что это "планы и данные о военных закупках".

"Ничего, что могло бы повредить национальной безопасности Венгрии, не было обнародовано", – акцентировал он.

По словам представителя, сейчас продолжается расследование.

"Оценка точного масштаба взлома и того, к чему [хакеры] получили доступ, все еще продолжается", – сказал он.

Отметим, это уже не первый случай, когда правительственные учреждения стран ЕС стали мишенями для хакерских атак, которые часто имеют целью получение конфиденциальной информации или нарушение функционирования государственных структур.

В частности, в октябре в Финляндии заявляли о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также страна подозревает Россию в ведении операций влияния на страну.

Также в том же месяце совершили кибератаку на сервер электронной почты парламента Молдовы.

Тогда же министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о росте опасности от деятельности российской разведки в стране.