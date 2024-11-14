Во второй тур выборов президента Румынии могут выйти действующий премьер и лидер ультраправых

Левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион лидируют в опросе накануне президентских выборов, которые состоятся в этом месяце, и поэтому встретятся во втором туре.

Это показал опрос, проведенный социологической компанией INSCOP, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос показал, что лидер социал-демократов Чолаку набирает 25,3% голосов в первом туре 24 ноября, а Джордже Симион, лидер Альянса за объединение румын (AUR), которому запрещен въезд в Украину и Молдову, занимает второе место с 19,1%.

Елена Ласкони, лидер правоцентристской оппозиционной партии "Союз "Спасите Румынию" (USR), получила бы 14,3% голосов в первом туре, показал опрос INSCOP.

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Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, который баллотируется как независимый кандидат, получил бы 13,3% поддержки, а Николае Чуке, лидер либералов, которые руководят правительством в коалиции с социал-демократами Чолаку, – 9,1%.

Второй тур состоится 8 декабря, а между двумя турами, 1 декабря, состоятся парламентские выборы.

В полномочия президента входит надзор за внешней политикой, и победитель будет играть решающую роль в определении того, насколько страна будет оставаться преданной поддержке Украины в ее войне против России.

Чолаку решительно поддерживает Украину и ее членство в ЕС и НАТО. Симион выступает против помощи Украине, особенно военной.

Опрос, проведенный по заказу ежедневной газеты Libertatea, охватил 1100 человек с 7 по 12 ноября.

Директор по исследованиям INSCOP Ремус Стефуряк заявил, что правоцентристские кандидаты, к которым относятся Чолаку, Ласкони и некоторые другие, нейтрализуют друг друга, фрагментируя свой электорат.

Опрос показал, что больше всего шансов на победу во втором туре в противостоянии с Симионом имеет Чолаку. Лидер социал-демократов не был президентом Румынии с 2004 года.

Однако аналитики и социологи считают, что Чолаку может победить Симиона во втором туре с помощью инфраструктуры Либеральной партии и большого количества мэров-либералов.

Как сообщалось, Россия якобы работает над тем, чтобы повлиять на выборы президента Румынии, которые состоятся в конце ноября – начале декабря.

В прошлом месяце один из кандидатов в президенты Румынии, бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ попал в скандал, когда выяснилось, что бывший координатор его кампании имеет связи с российским пропагандистом и бизнесменом.

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