Топкандидат у президенти Румунії натякнув на втручання РФ після розслідування проти нього

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який балотується в президенти Румунії, відреагував на журналістське розслідування, яке виявило, що екскоординатор його кампанії має спільний бізнес із роспропагандистом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джоане написав у Facebook.

Як зазначає політик, він від початку кампанії казав, що незалежний кандидат і колишній посадовець НАТО "зачепить інтереси Російської Федерації та інтереси деяких груп в Румунії".

"На жаль, я мав рацію! Справжній компромат у розпалі. Мене звинувачують у так званих зв'язках з Російською Федерацією, що є абсолютно неймовірним у той час, коли протягом п'яти років я очолював Північноатлантичний Альянс разом з генеральним секретарем", – додав він.

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На думку Джоане, наразі "здійснюється відчайдушна спроба поставити під загрозу кандидата, який має шанс перемогти на виборах президента Румунії".

Він заявив про неприпустимість "втручання ззовні" у виборчий процес у Румунії та закликав державні інституції "стояти на сторожі і захищати румунську демократію".

"Ми є свідками компрометації і дезінформації зовнішнього походження і внутрішнього виконання", – підсумував Джоане.

Його реакція з'явилася на тлі розслідування журналістів Organized Crime and Corruption Reporting Project. Вони виявили, що колишній мер району Бухареста Сектор 6 Рареш Менеску заснував фірму з російським бізнесменом, коли координував кампанію Джоане.

До того ж, цей російський бізнесмен також займався пропагандою на користь Росії.

Президентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня. Останні опитування показували, що Мірча Джоане лідирує серед виборців із понад 21% рейтингу.

Більше про виборчий сезон у Румунії читайте в матеріалі "ЄвроПравди".