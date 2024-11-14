У Фінляндії кажуть про відсутність передумов для відкриття кордону з РФ
Глава МВС Фінляндії Марі Рантанен заявила, що наразі немає передумов для відкриття кордону з Росією.
Про це вона сказала в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".
Прикордонна охорона Фінляндії продовжує співпрацю з російськими колегами щодо практичних і повсякденних аспектів кордону, заявила Марі Рантанен.
За її словами, одна із зустрічей відбудеться ще цього року.
Однак взаємодія посадовців ніяк не пов'язана з питанням відкриття кордону, яке вирішується на рівні уряду.
Рантанен також прокоментувала інформацію, що з'явилася минулого тижня в ЗМІ, про плани уряду відкрити кордон взимку.
"Рішення, пов'язані з кордоном, не залежать від погодних умов або пори року. Вони ґрунтуються на оцінці ризиків. Я не можу сказати, що ми зробимо щось майбутньої зими або весни.
Ситуацію оцінюють постійно, і на основі оцінки ризиків ми ухвалюємо рішення. Зараз немає передумов для відкриття кордону, – заявила Рантанен.
Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі, яка посилилась з осені 2023 року.
Наприкінці жовтня прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала".
Крім того, у фінському місті Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.