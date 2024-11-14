У Фінляндії кажуть про відсутність передумов для відкриття кордону з РФ

Глава МВС Фінляндії Марі Рантанен заявила, що наразі немає передумов для відкриття кордону з Росією.

Про це вона сказала в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Прикордонна охорона Фінляндії продовжує співпрацю з російськими колегами щодо практичних і повсякденних аспектів кордону, заявила Марі Рантанен.

За її словами, одна із зустрічей відбудеться ще цього року.

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Однак взаємодія посадовців ніяк не пов'язана з питанням відкриття кордону, яке вирішується на рівні уряду.

Рантанен також прокоментувала інформацію, що з'явилася минулого тижня в ЗМІ, про плани уряду відкрити кордон взимку.

"Рішення, пов'язані з кордоном, не залежать від погодних умов або пори року. Вони ґрунтуються на оцінці ризиків. Я не можу сказати, що ми зробимо щось майбутньої зими або весни.

Ситуацію оцінюють постійно, і на основі оцінки ризиків ми ухвалюємо рішення. Зараз немає передумов для відкриття кордону, – заявила Рантанен.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі, яка посилилась з осені 2023 року.

Наприкінці жовтня прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала".

Крім того, у фінському місті Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.