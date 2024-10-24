Фінляндія назавжди закрила два КПП на кордоні з Росією

Прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала" й тепер знімає вказівники.

Про це повідомив суспільний мовник Yle з посиланням на інформацію від Прикордонної служби країни, передає "Європейська правда".

Як відомо, рух через обидва тимчасові пункти перетину кордону був заблокований протягом тривалого часу.

У "Інарі" та "Паріккала" рух був закритий з 1 листопада 2021 року та 19 квітня 2022 року відповідно через обмеження на експорт російської деревини.

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"Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", – проінформував заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Суспільний мовник зазначив, що рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону було прийнято одноголосно начальником фінської прикордонної служби і начальником російської прикордонної служби в жовтні.

У результаті цього рішення Фінляндії доведеться внести зміни до урядової постанови про пункти перетину кордону, щоб ліквідувати пункти пропуску "Паріккала" та "Інарі".

Як передають журналісти, прикордонна служба тепер розробляє практичні кроки для виконання цього рішення. На практиці це означає, наприклад, зняття знаків, що вказують на пункт перетину кордону

Потенційне відкриття тимчасових пунктів перетину кордону в майбутньому можливе відповідно до чинної угоди про пункти перетину кордону між Фінляндією та Росією, додали прикордонники.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Напередодні повідомляли, що у фінському Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.