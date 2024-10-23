Фінляндія побудувала частину паркану на східному кордоні з Росією

У фінському Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.

Про це повідомив мовник Yle, передає "Європейська правда".

Загалом країна планує встановити 12 км огорожі на південь та північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця наступного року.

На південному сході Фінляндії також проводяться роботи в районах Нуйямаа та Вайніккала. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.

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Мовник зазначив, що прикордонна охорона Фінляндії планує побудувати 200 км огорожі на східному кордоні з Росією до кінця 2026 року. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені минулого року.

Як відомо, паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде більш щільною, а висота огорожі – 3,5 м.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.