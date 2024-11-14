В Финляндии говорят об отсутствии предпосылок для открытия границы с РФ

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что пока нет предпосылок для открытия границы с Россией.

Об этом она сказала в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Пограничная охрана Финляндии продолжает сотрудничество с российскими коллегами по практическим и повседневным аспектам границы, заявила Мари Рантанен.

По ее словам, одна из встреч состоится еще в этом году.

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Однако взаимодействие должностных лиц никак не связано с вопросом открытия границы, который решается на уровне правительства.

Рантанен также прокомментировала информацию, появившуюся на прошлой неделе в СМИ, о планах правительства открыть границу зимой.

"Решения, связанные с границей, не зависят от погодных условий или времени года. Они основываются на оценке рисков. Я не могу сказать, что мы сделаем что-то будущей зимой или весной.

Ситуация оценивается постоянно, и на основе оценки рисков мы принимаем решение. Сейчас нет предпосылок для открытия границы, – заявила Рантанен.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису, который усилился с осени 2023 года.

В конце октября пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала".

Кроме того, в финском городе Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.