У Франції на матчі відбулася сутичка між фанатами збірних країни та Ізраїлю

На матчі між збірними Франції та Ізраїлю у четвер, 14 листопада, в межах Ліги націй УЄФА сталася бійка фанатів обох команд.

Про це повідомило французьке видання RMS Sport, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, у сутичці між фанатами команд брали участь до 50 людей.

Видання розповіло, що на початку матчу, коли диктор на стадіоні "Стад де Франс" оголошував склад ізраїльської збірної, а потім зазвучав гімн країни, з трибун почав лунати свист, через що звук з колонок зробили гучнішим.

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Згодом ізраїльські фанати почали скандувати "Звільніть заручників, звільніть заручників!".

Після цього між фанатами обох збірних почалася бійка.

🔴 Des supporters israéliens ont frappé des supporters français lors du match France-Israel au Stade de France, après des sifflets lors de l’hymne israélien. Vidéo qui a été prise à 20h56 (Vincent, spectateur à l’intérieur) #FRAISR #palestine #gaza #israel pic.twitter.com/0VPO4x9PoA – Le Média (@LeMediaTV) November 14, 2024

4000 policiers, 1600 agents de sécurité, un stade de France vide mais ils sont allés coller les supporters 🇫🇷 aux gangs israéliens 🇮🇱 cagoulés en noir qui les a attaqués à 10 contre 1?!!



C’était quoi le projet ?



Démission immédiate @BrunoRetailleau ! pic.twitter.com/IxhSOosN9M – moonbee  (@BMoon_bee) November 14, 2024

Журналісти зазначили, що сутичка тривала недовго, усіх її учасників вдалося швидко розборонити. Гра між обома командами закінчилися нульовою нічиєю.

Зазначимо, що після нещодавнього інциденту в Амстердамі влада Франції посилила охорону цього поєдинку – на грі були присутні 4 тисячі поліціянтів.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню. Крім того, від 20 до 30 ізраїльських вболівальників отримали легкі поранення.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.