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У Франції на матчі відбулася сутичка між фанатами збірних країни та Ізраїлю

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Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 09:45 — Уляна Кричковська

На матчі між збірними Франції та Ізраїлю у четвер, 14 листопада, в межах Ліги націй УЄФА сталася бійка фанатів обох команд. 

Про це повідомило французьке видання RMS Sport, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, у сутичці між фанатами команд брали участь до 50 людей.

Видання розповіло, що на початку матчу, коли диктор на стадіоні "Стад де Франс" оголошував склад ізраїльської збірної, а потім зазвучав гімн країни, з трибун почав лунати свист, через що звук з колонок зробили гучнішим. 

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Згодом ізраїльські фанати почали скандувати "Звільніть заручників, звільніть заручників!". 

Після цього між фанатами обох збірних почалася бійка.

Журналісти зазначили, що сутичка тривала недовго, усіх її учасників вдалося швидко розборонити. Гра між обома командами закінчилися нульовою нічиєю.

Зазначимо, що після нещодавнього інциденту в Амстердамі влада Франції посилила охорону цього поєдинку – на грі були присутні 4 тисячі поліціянтів.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню. Крім того, від 20 до 30 ізраїльських вболівальників отримали легкі поранення.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.

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Франція Ізраїль інциденти
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