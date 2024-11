У Нідерландах після футбольного матчу з ізраїльською командою стались заворушення

В Амстердамі спалахнули заворушення до та після футбольного матчу за участі місцевого клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі Тель-Авів".

про це повідомляє NOS.

Напередодні пропалестинські активісти хотіли зустріти ізраїльський клуб протестом біля арени, але мер не надав дозволу на акцію з безпекових міркувань.

Близько 300 активістів все одно зібралися неподалік близько 7 вечора і спробували підійти до стадіону, вигукуючи "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції. Правоохоронці, присутні у великій кількості, не пропустили їх ближче.

Перед матчем все одно не минулося без сутичок із застосуванням феєрверків, затримали понад 20 людей.

Після матчу у кількох місцях в Амстердамі спалахнули заворушення, у тому числі в центрі. За повідомленнями ЗМІ, коли фанати ізраїльської команди приїхали у центр на метро, їх там зустріли антиізраїльськими гаслами і почали кидатися предметами. Поліція захистила групу і супроводила до готелю.

Водночас в X (Twitter) є серія відео, з яких випливає, що у низці випадків вболівальники єврейської команди потрапили у засідки і їх жорстоко побили.Нарізку таких відео поширило зокрема посольство Ізраїлю у США.

