У Нідерландах після футбольного матчу з ізраїльською командою стались заворушення

В Амстердамі спалахнули заворушення до та після футбольного матчу за участі місцевого клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі Тель-Авів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Напередодні пропалестинські активісти хотіли зустріти ізраїльський клуб протестом біля арени, але мер не надав дозволу на акцію з безпекових міркувань.

Близько 300 активістів все одно зібралися неподалік близько 7 вечора і спробували підійти до стадіону, вигукуючи "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції. Правоохоронці, присутні у великій кількості, не пропустили їх ближче.

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Перед матчем все одно не минулося без сутичок із застосуванням феєрверків, затримали понад 20 людей.

Після матчу у кількох місцях в Амстердамі спалахнули заворушення, у тому числі в центрі. За повідомленнями ЗМІ, коли фанати ізраїльської команди приїхали у центр на метро, їх там зустріли антиізраїльськими гаслами і почали кидатися предметами. Поліція захистила групу і супроводила до готелю.

Водночас в X (Twitter) є серія відео, з яких випливає, що у низці випадків вболівальники єврейської команди потрапили у засідки і їх жорстоко побили.Нарізку таких відео поширило зокрема посольство Ізраїлю у США.

⚠️ Graphic videos ⚠️



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG – Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024

Згодом у поліції повідомили агентству ANP, що станом на початок доби затримали 57 людей.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після того заявив, що розпорядиться відправити до Амстердама два літаки для того, щоб безпечно забрати співвітчизників. Речник ізраїльської армії заявив, що до Амстердаму готують "рятувальну місію" з медичними командами на борту.

В аеропорту "Схіпхол" повідомили, що поки не мають додаткових зареєстрованих рейсів, окрім регулярних.

У річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в Амстердамі за підсумками акцій на підтримку обох сторін затримали сотні людей.

Тоді ж пропалестинські демонстранти блокували Страсбурзький університет.