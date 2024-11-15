Возле крупнейших портов Польши обезвредили несколько десятков старых снарядов
Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 16:46 —
Вблизи Гданьска польские саперы обезвредили несколько десятков старых боеприпасов, оставшихся на дне со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Во время подготовки к строительству плавучего СПГ-терминала вблизи Гданьска на морском дне обнаружили 32 210-мм артиллерийских снаряда.
Операцию по ликвидации осуществляли саперы-дайверы из Гдыни. Снаряды отбуксировали для обезвреживания вглубь залива, подальше от побережья, и взорвали 24 из них. Остальные восемь снарядов ликвидируют позже.
Жителям Гданьска, Сопота и Гдыни перед тем разослали оповещения о том, что они могут слышать взрыв, доступ к определенным участкам пляжа и акватории временно закрыли.
В немецком Гамбурге в октябре обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.
Ранее старую бомбу нашли и обезвредили в Нидерландах благодаря предупреждению историка, с которым он пришел на местное предприятие.
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