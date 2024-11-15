Возле крупнейших портов Польши обезвредили несколько десятков старых снарядов

Вблизи Гданьска польские саперы обезвредили несколько десятков старых боеприпасов, оставшихся на дне со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время подготовки к строительству плавучего СПГ-терминала вблизи Гданьска на морском дне обнаружили 32 210-мм артиллерийских снаряда.

Фото: пресс-служба 8-й флотилии береговой охраны

Операцию по ликвидации осуществляли саперы-дайверы из Гдыни. Снаряды отбуксировали для обезвреживания вглубь залива, подальше от побережья, и взорвали 24 из них. Остальные восемь снарядов ликвидируют позже.

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Жителям Гданьска, Сопота и Гдыни перед тем разослали оповещения о том, что они могут слышать взрыв, доступ к определенным участкам пляжа и акватории временно закрыли.

Фото: пресс-служба 8-й флотилии береговой охраны

В немецком Гамбурге в октябре обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.

Ранее старую бомбу нашли и обезвредили в Нидерландах благодаря предупреждению историка, с которым он пришел на местное предприятие.

В Чехии из-за найденной старой бомбы останавливали работу химзавода.