У Нідерландах нависла загроза розпаду уряду після нападу на ізраїльських фанів

Чотири партії урядової коаліції Нідерландів у п’ятницю, 15 листопада, зберуться на термінове засідання на тлі політичної кризи після нападу на ізраїльських футбольних фанатів минулого тижня, що призвела до відставки в уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Раніше у п’ятницю стало відомо про відставку державної секретарки Міністерства фінансів Нідерландів Нори Ашахбар. Приводом стали нібито расистські коментарі в її бік під час засідання уряду в понеділок, коли обговорювалося насильство в столиці Нідерландів.

Подробиці того засідання не були опубліковані, але Ашахбар, призначена від центристської партії "Новий суспільний договір" (NSC), має марокканське походження, тоді як вину за напад на ізраїльських фанів нідерландські посадовці поклали на мігрантів, передусім арабського та мусульманського походження.

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Після відставки Ашахбар, за повідомленнями місцевих ЗМІ, до неї можуть долучитись й інші міністри NSC, зокрема глава МВС Нідерландів Юдіт Ойтермарк.

З огляду на загрозу розпаду урядової коаліції представники її чотирьох партій мають намір провести кризову зустріч у п'ятницю ввечері в резиденції позапартійного прем'єр-міністра Діка Схоофа.

У нідерландській опозиції тим часом підтримали Ашахбар і закликали опублікувати деталі засідання уряду, де нібито прозвучали расистські заяви.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що пів сотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

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