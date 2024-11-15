В Нидерландах нависла угроза распада правительства после нападения на израильских фанов

Четыре партии правительственной коалиции Нидерландов в пятницу, 15 ноября, соберутся на срочное заседание на фоне политического кризиса после нападения на израильских футбольных фанатов на прошлой неделе, что привело к отставке в правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Ранее в пятницу стало известно об отставке государственного секретаря Министерства финансов Нидерландов Норы Ашахбар. Поводом стали якобы расистские комментарии в ее сторону во время заседания правительства в понедельник, когда обсуждалось насилие в столице Нидерландов.

Подробности того заседания не были опубликованы, но Ашахбар, назначенная от центристской партии "Новый общественный договор" (NSC), имеет марокканское происхождение, тогда как вину за нападение на израильских фанов нидерландские чиновники возложили на мигрантов, прежде всего арабского и мусульманского происхождения.

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После отставки Ашахбар, по сообщениям местных СМИ, к ней могут присоединиться и другие министры NSC, в частности глава МВД Нидерландов Юдит Ойтермарк.

Учитывая угрозу распада правительственной коалиции представители ее четырех партий намерены провести кризисную встречу в пятницу вечером в резиденции беспартийного премьер-министра Дика Схоофа.

В нидерландской оппозиции тем временем поддержали Ашахбар и призвали опубликовать детали заседания правительства, где якобы прозвучали расистские заявления.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

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