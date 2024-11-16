Премьер Нидерландов заверил, что угрозы распада правительства удалось избежать

Премьер-министров Нидерландов Дик Схооф заверил, что угрозы распада правительства, к которой привела правительственная отставка после атак на израильских футбольных фанатов на прошлой неделе, удалось избежать.

Заявление главы правительства Нидерландов приводит NOS, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали после экстренного заседания четырех партий, входящих в правительственную коалицию.

Ранее в пятницу стало известно об отставке государственного секретаря Министерства финансов Нидерландов Норы Ашахбар, которая была назначена от центристской партии "Новый общественный договор" (NSC).

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Поводом стали якобы расистские комментарии в ее сторону во время заседания правительства в понедельник, когда обсуждалось насилие в столице Нидерландов.

После отставки Ашахбар СМИ сообщали о возможной отставке других министров от NSC, в частности главы МВД Нидерландов Юдит Ойтермарк.

Однако Схооф заверил, что правительство будет продолжать свою работу.

Он также подчеркнул, что в правительстве и партиях, входящих в коалицию, нет места расизму.

"В совете министров и в коалиционных партиях нет и не было никакого расизма", – заявил Схооф.

В то же время он не стал отвечать на вопрос о возможных расистских оскорблений на заседании в понедельник.

"Я не комментирую то, что было сказано на совете министров. Это должно оставаться в тайне", – сказал премьер.

На вопрос о том, является ли правительство стабильным, Схооф ответил: "Из каждого кризиса вы выходите сильнее. Мы думаем, что можем что-то значить для Нидерландов".

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

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