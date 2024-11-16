В Бундестаге могут вынести на голосование вопрос о Taurus для Украины

В Германии "Свободная демократическая партия" может вынести на голосование в Бундестаг вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что его партия уже предлагала передать Украине эти дальнобойные ракеты.

На вопрос о возможности вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге Дюрр ответил: "Это был бы вариант".

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"И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение может быть успешным", – отметил он.

Стоит напомнить, что канцлер Германии Олаф Шольц недавно в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В свою очередь глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявляет о поддержке предоставления Taurus украинским силам и отмечает, что поставка дальнобойных ракет не сделает Германию стороной войны.