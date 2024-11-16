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Италия и Израиль обсудили попадание снаряда в базу миротворцев ООН

Новости — Суббота, 16 ноября 2024, 14:32 — Уляна Кричковская

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, во время которого они обсудили инцидент в Ливане, где снаряд попал в базу миротворцев ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Таяни выразил решительное осуждение обстрела миротворческой базы в Ливане. Министр подчеркнул недопустимость любых атак на международные миссии, которые работают для поддержания мира и стабильности в регионе.

Саар, в свою очередь, гарантировал немедленное расследование израильским правительством инцидента со снарядом.

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В октябре сообщалось, что восемь военных Вооруженных сил Австрии, которые служат в составе сил ООН в Ливане получили ранения в результате ракетной атаки.

В ноябре доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – Рон Дермер – встретился с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и обсудил планы Израиля в Газе, Ливане и Иране на следующие два месяца.

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