У Лівані внаслідок ракетного удару поранено вісьмох австрійських миротворців ООН

Вісім військових Збройних сил Австрії, які служать у складі сил ООН у Лівані зазнали поранень внаслідок ракетної атаки.

Про це повідомляє Die Presse, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, у складі сил ООН у Лівану служать 158 австрійських військових, з яких восьмеро зазнало поранень.

"Близько чотирьох ракет влучили у велику територію табору ООН в Накурі", – повідомив речник армії, полковник Міхаель Бауер.

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За його словами, осколки щонайменше однієї ракети влучили в австрійських солдатів. Поранення були незначними, а в деяких випадках – лише садна.

За словами Бауера, спочатку не було зрозуміло, хто випустив ракету, а пізніше сили ООН оголосили, що ракета, очевидно, прилетіла з півночі, а отже, ймовірно, була випущена "Хезболлою" або союзним з нею угрупуванням.

Як повідомило агентство Reuters, наразі розпочато розслідування інциденту.

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер засудила цю атаку.

"Не можна миритися з тим, що солдати "блакитних касок" миротворчої місії ООН навмисно або ненавмисно наражаються на небезпеку", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина пообіцяла виділити ще 96 млн євро на підтримку Лівану.

Раніше Франція пообіцяла виділити 100 млн євро на підтримку Лівану.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Лівану попередила, що країна на межі колапсу через бойові дії.

У Білому домі не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.