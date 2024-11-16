Финские миротворцы попали под обстрел в Ливане

Финские миротворцы попали под обстрел на юге Ливана в субботу, 16 ноября.

Об этом пишет телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на информацию сухопутных войск, передает "Европейская правда".

Как отметили военные, в результате обстрела, под который попали миротворцы Финляндии, никто не пострадал.

Военные рассказали, что финские миротворцы на пяти бронированных автомобилях осуществляли плановую патрульную миссию в Ма'Раке.

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Машины попали под обстрел из стрелкового оружия, в результате чего было разбито заднее стекло одной из бронированных патрульных машин.

Во время инцидента миротворцы находились в бронеавтомобилях в защитном снаряжении. Причины инцидента пока неизвестны, добавили военные.

Сообщалось, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, во время которого они обсудили инцидент в Ливане, где снаряд попал в базу миротворцев ООН.

В октябре сообщалось, что восемь военных Вооруженных сил Австрии, которые служат в составе сил ООН в Ливане получили ранения в результате ракетной атаки.