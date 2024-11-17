У німецькому Оснабрюку через бомби Другої світової евакуюють 14 тисяч людей

У зв'язку з пошуком та знешкодженням можливих нерозірваних бомб часів Другої світової війни близько 14 000 людей в Оснабрюку повинні покинути свої будинки в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У зоні евакуації також знаходяться дві лікарні та кілька будинків для літніх людей.

Постраждали райони Фледдер, Шинкель і центр міста. За даними влади міста Оснабрюк, загалом постраждали 8 650 домогосподарств і близько 300 бізнес-адрес.

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Операції в клініках продовжуватимуться в обмеженому обсязі. Однак відвідування пацієнтів та відділення невідкладної допомоги неможливе – лише дитячу поліклініку можуть відвідувати служби екстреної допомоги в екстрених випадках.

Підозрілі об'єкти були виявлені під час обстеження території колишньої вантажної станції на околиці центру міста. На цьому місці планують побудувати новий район.

На час проведення робіт з обстеження і знешкодження головний залізничний вокзал також буде закритий.

Заздалегідь невідомо, скільки часу триватимуть роботи зі знешкодження або підриву. Заходи можуть тривати до ночі. Для постраждалих громадян у школі створено евакуаційний пункт.

Поблизу Гданська раніше цього тижня польські сапери знешкодили кілька десятків старих боєприпасів, що залишилися на дні з часів Другої світової війни.

У німецькому Гамбурзі у жовтні знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.

Раніше стару бомбу знайшли і знешкодили у Нідерландах завдяки попередженню історика, з яким він прийшов до місцевого підприємства.