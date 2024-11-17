В немецком Оснабрюке из-за бомб Второй мировой эвакуируют 14 тысяч человек

В связи с поиском и обезвреживанием возможных неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны около 14 000 человек в Оснабрюке должны покинуть свои дома в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В зоне эвакуации также находятся две больницы и несколько домов престарелых.

Пострадали районы Фледдер, Шинкель и центр города. По данным властей города Оснабрюк, в целом пострадали 8 650 домохозяйств и около 300 бизнес-адресов.

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Операции в клиниках будут продолжаться в ограниченном объеме. Однако посещение пациентов и отделения неотложной помощи невозможно – только детскую поликлинику могут посещать службы экстренной помощи в экстренных случаях.

Подозрительные объекты были обнаружены при обследовании территории бывшей грузовой станции на окраине центра города. На этом месте планируют построить новый район.

На время проведения работ по обследованию и обезвреживанию главный железнодорожный вокзал также будет закрыт.

Заранее неизвестно, сколько времени продлятся работы по обезвреживанию или подрыву. Мероприятия могут продлиться до ночи. Для пострадавших граждан в школе создан эвакуационный пункт.

Вблизи Гданьска ранее на этой неделе польские саперы обезвредили несколько десятков старых боеприпасов, оставшихся на дне со времен Второй мировой войны.

В немецком Гамбурге в октябре обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.

Ранее старую бомбу нашли и обезвредили в Нидерландах благодаря предупреждению историка, с которым он пришел на местное предприятие.