NYT: Спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец РФ

Уроженец РФ Борис Эпштейн, который координировал юридическую защиту по уголовным делам Дональда Трампа, предложил свое имя для помощи в установлении мира между Россией и Украиной.

Об этом New York Times стало известно от четырех человек, знакомых с обсуждениями, передает "Европейская правда".

Избранный президент Дональд Трамп летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом Джо Байденом после победы на выборах, когда один из его помощников предложил потрясающую идею о посредничестве в установлении мира между Россией и Украиной.

Советник Борис Эпштейн предложил новоизбранному президенту стать специальным посланником Трампа по вопросам российско-украинской войны.

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Эпштейн, который родился в России и жил там в детстве, не имеет опыта во внешней политике. Он рассказал, что имеет родственников по обе стороны конфликта.

Несколько человек в самолете были шокированы идеей назначения Эпштейна на чувствительную дипломатическую должность, по словам людей, информированных по этому вопросу. В дополнение к отсутствию дипломатического опыта, он сейчас находится под следствием в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия, направленные на отмену выборов 2020 года с помощью так называемых фальшивых избирателей.

Отмечается, что Трамп выслушал Эпштейна с очевидной заинтересованностью и не отверг предложение, хотя и не взял на себя обязательств по нему.

Что бы ни вышло из идеи Эпштейна, Трамп уже наделил своего советника чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Даже самый богатый человек в мире Илон Маск, который участвовал во многих встречах по вопросам переходного периода за последнюю неделю, в частном порядке отметил, что удивлен тем, что Эпштейн получил такие широкие полномочия.

Борис Эпштейн, который оставил свою должность в офисе коммуникаций Белого дома в 2017 году из-за того, что было описано как проблема с его допуском к государственной тайне, которая с тех пор была решена, сказал друзьям перед обсуждением кандидатуры специального посланника, что он намерен остаться вне правительства в качестве советника Дональда Трампа.

Хотя есть люди из окружения Трампа, которые презирают Эпштейна, в орбите новоизбранного президента нет никого, кто бы на данный момент сомневался в уровне его влияния. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни переходного периода, несмотря на то, что формально не играл в нем никакой роли.

На этой неделе ZN.UA сообщало, что на должность своего спецпредставителя по вопросам переговоров для "завершения войны" в Украине Дональд Трамп может назначить кадрового дипломата Брайана Гука.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.

Пока непонятно, какими будут полномочия этого спецпредставителя, но это назначение соответствует заявлениям Трампа "как можно быстрее" найти урегулирование войны в Украине.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.