В уряді Німеччині – проти планів МВС розширити повноваження спецслужб

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн виступив проти запропонованої головою Міністерства внутрішніх справ Ненсі Фезер ініціативи дозволити кримінальній поліції проводити таємні обшуки будинків у певних випадках.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Бушманн сказав у коментарі Bild.

Голова німецького Мін’юсту заявив, що правоохоронцям не будуть надавати повноваження "таємно проникати в будинки людей".

"Як конституційний міністр, я відкидаю такі ідеї. Якщо хтось усерйоз захоче це запропонувати, то така пропозиція не пройде ні через уряд, ні в парламенті не буде більшості, яка б її підтримала", – додав він.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини напередодні запропонувала, аби Федеральне відомство кримінальної поліції в майбутньому отримало право таємно входити в житло і проводити обшуки.

Посилення заходів обґрунтували загрозами, які несе ісламський тероризм, наголосивши, що таємний обшук відбуватиметься тільки з дозволу суду і в крайньому разі.

Фезер також пропонувала посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.