МВД Германии требует строгого контроля за запретом на ножи на рождественских ярмарках

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала власти всех федеральных земель строго соблюдать запрет на ношение ножей на рождественских ярмарках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Они должны последовательно накладывать штрафы в случае нарушений. "Каждый, кто нарушит законный запрет на ношение ножей, будет оштрафован на сумму до 10 000 евро. Запрет на ношение ножей может быть строго соблюден. Правило здесь такое: нулевая толерантность!"", – сказала она.

Так называемый пакет безопасности гарантирует, что ношение ножей на рождественских ярмарках теперь запрещено. Это принесет больше безопасности для всех посетителей. "Полиция будет присутствовать во многих местах и обеспечивать безопасность, в частности, здесь", – сказал Фезер.

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Бундестаг и Бундесрат решили ужесточить законы об оружии, частично в ответ на террористическую атаку в Золингене. Запрет на ношение ножей вступил в силу 31 октября и впервые распространяется на сезон рождественских ярмарок, который сейчас начинается. Посетителям запрещено иметь при себе любые ножи, независимо от того, являются ли они оружием в понимании Закона об оружии.

Исключения касаются определенных групп, таких как торговцы, работники экстренных служб и пожарные, а также участники ярмарок. Транспортировка ножей также разрешена, но они должны быть "недоступными", например, в упаковке.

Однако Фезер не может сама обеспечить выполнение своих требований, поскольку полиция – это дело земель. В крупнейшей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия полиция хочет воспользоваться новыми полномочиями. "Изменения хороши, они важны, и они позволяют властям проводить разумные проверки. Чтобы мы все могли спокойно наслаждаться рождественской ярмаркой", – заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль. Покушение на убийство в Золингене, в частности, показало, "что мы уязвимы, когда речь идет о безопасности", сказал министр.

В ответ на этот случай, а также на общий рост количества насильственных преступлений с применением ножей, Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии уже издало указ об увеличении количества полицейских на публичных мероприятиях. "Это касается и рождественских ярмарок", – сказал представитель министерства.

Увеличение количества полицейских на местах также будет способствовать соблюдению запрета на ношение ножей: "В дополнение к мерам, принятым организаторами, полиция будет проводить личные обыски и обыски сумок на предмет наличия оружия или других опасных предметов", – сказал спикер.

Напомним, недавно в МВД Германии предложили расширить полномочия Федерального ведомства уголовной полиции, в частности относительно тайных обысков, аргументируя это угрозой исламистского терроризма. Однако министр юстиции высказался против.

Также предложили ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.