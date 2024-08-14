У Німеччині пропонують дозволити поліції проводити таємні обшуки

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пропонує надати кримінальній поліції повноваження проводити таємні обшуки будинків у певних випадках.

Про це йдеться у представленому у середу законопроєкті, який наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, який обговорюється німецьким урядом, дозволить співробітникам кримінальної поліції Німеччини (BKA) проводити таємні обшуки в будинках у разі "конкретної загрози терористичної атаки".

Такий обшук вимагатиме судового ордера і буде дозволений лише в тому випадку, якщо це єдиний спосіб запобігти неминучій небезпеці, не ставлячи під серйозну загрозу успіх кримінального розслідування.

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У законопроєкті зазначено, що таємні операції можуть допомогти запобігти злочинам.

Фезер також пропонувала посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.

Згідно з планом, носити в громадських місцях буде дозволено лише ножі з довжиною леза до 6, а не до 12 сантиметрів, як зараз.

Коментуючи цю ініціативу, міністерка зазначила, що "6 сантиметрів – це нормально".