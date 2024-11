Молдова осудила нарушение воздушного пространства российскими дронами и ракетами

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Он также опубликовал видео, на котором слышен звук пролетающих ракет.

"Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, низко пролетающие над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России", – заявил Михай Попшой.

Реклама:

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr