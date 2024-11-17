Молдова осудила нарушение воздушного пространства российскими дронами и ракетами

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Он также опубликовал видео, на котором слышен звук пролетающих ракет.

"Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, низко пролетающие над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России", – заявил Михай Попшой.

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We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr – Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 17, 2024

Ранее обнародованное министром видео опубликовало издание NordNews, уточнив, что его отправил местный житель села Русени Единецкого района. Отправитель утверждает, что ракеты пролетели на низкой высоте, и камеры видеонаблюдения зафиксировали их звук.

Правительственный Telegram-канал Prima Sursă сообщил, что несколько российских беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдовы, но радары их не обнаружили, поскольку они летели на низкой высоте. В заявлении также говорилось о том, что в Ларге Брычанского района "заметили ракету на украинской стороне".

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

Впоследствии на окраине села Кошерница молдавские правоохранители обнаружили третий дрон.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.