У Молдові знайшли третій за три дні дрон
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Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 17:38 —
Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 17:38 —
Молдовські правоохоронці підтвердили падіння ще одного дрона на території країни.
Про це йдеться в повідомленні Генерального інспекторату поліції Молдови, пише "Європейська правда".
Безпілотник виявили на околиці села Кошерниця, що в Кріуленському районі в центральній Молдові.
"Інформація була негайно передана компетентним органам, а в районі, де впав безпілотник, був обмежений доступ громадян", – додали в молдовській поліції.
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Це вже третій дрон, який виявили на території Молдови за останні три дні. У неділю, 10 листопада, в країні виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.
Після цього міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.
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