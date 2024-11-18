У ЄС обговорять ситуацію у Грузії після виборів, що закріпили антизахідний розворот країни

Міністри закордонних справ ЄС обговорять свою подальшу стратегію щодо Грузії після виборів, за підсумками яких керівна партія "Грузинська мрія" заявила про свою перемогу, а спостерігачі вказали на проблеми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 18 листопада.

Тсахкна сказав, що тема Грузії буде у порядку денному зустрічі.

"Ми обговоримо, як нам діяти, тому що немає сумнівів, що керівна партія не збирається йти шляхом до ЄС, як обіцяла. Це буде цікава розмова, тому що ми дуже підтримуємо грузинський народ", – зазначив міністр.

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Його попросили деталізувати, які дії розглядає ЄС.

"Є деякі речі, які ми можемо зробити. Але спершу треба прояснити, якими будуть наступні кроки у Грузії… Вибори мають бути чесними і справедливими. А у цьому є сумніви", – сказав Тсахкна.

Він також покритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок очільнику Кремля.

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумків виборів і наголошують, що їх було сфальсифіковано.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою. Після акції затримали трьох людей.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.