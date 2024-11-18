В ЕС обсудят ситуацию в Грузии после выборов, закрепивших антизападный разворот страны

Министры иностранных дел ЕС обсудят свою дальнейшую стратегию в отношении Грузии после выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" заявила о своей победе, а наблюдатели указали на проблемы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в общении со СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза 18 ноября.

Тсахкна сказал, что тема Грузии будет в повестке дня встречи.

"Мы обсудим, как нам действовать, потому что нет сомнений, что правящая партия не собирается идти по пути к ЕС, как обещала. Это будет интересный разговор, потому что мы очень поддерживаем грузинский народ", – отметил министр.

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Его попросили детализировать, какие действия рассматривает ЕС.

"Есть некоторые вещи, которые мы можем сделать. Но сначала надо прояснить, какими будут следующие шаги в Грузии... Выборы должны быть честными и справедливыми. А в этом есть сомнения", – сказал Тсахкна.

Он также покритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за телефонный звонок главе Кремля.

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итогов выборов и отмечают, что они были сфальсифицированы.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протесты против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской. После акции задержали трех человек.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

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