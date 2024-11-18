Країни Північної Європи представили нові поради, як вижити в умовах війни

Органи влади у північноєвропейських державах оновили поради для свого населення, як вижити в умовах війни або іншої схожої кризи.

Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".

У понеділок мільйони шведів почали отримувати брошуру, яка радить населенню, як впоратися у випадку війни або іншої несподіваної кризи.

Брошура шестирічної давнини під назвою "Якщо прийде криза або війна" була оновлена з огляду на погіршення ситуації з безпекою. Буклет тепер удвічі більший за розміром.

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Сусідня Фінляндія також опублікувала в інтернеті свої свіжі поради щодо "підготовки до інцидентів та криз". У детальному розділі, присвяченому військовому конфлікту, фінська брошура пояснює, як уряд і президент реагуватимуть у разі збройного нападу.

Жителі Норвегії також нещодавно отримали брошуру, яка закликає їх бути готовими до того, щоб протягом тижня обходитися власними силами у випадку екстремальних погодних умов, війни та інших загроз.

На відміну від Швеції і Норвегії, уряд у Гельсінкі вирішив не друкувати примірник для кожної домівки, оскільки це "коштувало б мільйони", а цифрову версію легше оновлювати.

Влітку агентство з надзвичайних ситуацій Данії повідомило, що розсилає дорослому населенню країни електронною поштою детальну інформацію про воду, їжу та медикаменти, які їм знадобляться для того, щоб пережити кризу протягом трьох днів.

Для шведів ідея буклету на випадок надзвичайних ситуацій не є новою. Перше видання "Якщо прийде війна" було випущено під час Другої світової війни і оновлене під час холодної війни.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив минулого місяця, що оскільки глобальний контекст змінився, інформація для шведських домогосподарств також повинна відображати ці зміни.

Нагадаємо, раніше в уряді Швеції заявили про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

На початку року Карл-Оскар Болін та тодішній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.