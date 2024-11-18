Страны Северной Европы представили новые советы, как выжить в условиях войны

Органы власти в североевропейских государствах обновили советы для своего населения, как выжить в условиях войны или другого похожего кризиса.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

В понедельник миллионы шведов начали получать брошюру, которая советует населению, как справиться в случае войны или другого неожиданного кризиса.

Брошюра шестилетней давности под названием "Если придет кризис или война" была обновлена, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью. Буклет теперь вдвое больше по размеру.

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Соседняя Финляндия также опубликовала в интернете свои свежие советы по "подготовке к инцидентам и кризисам". В подробном разделе, посвященном военному конфликту, финская брошюра объясняет, как правительство и президент будут реагировать в случае вооруженного нападения.

Жители Норвегии также недавно получили брошюру, которая призывает их быть готовыми к тому, чтобы в течение недели обходиться собственными силами в случае экстремальных погодных условий, войны и других угроз.

В отличие от Швеции и Норвегии, правительство в Хельсинки решило не печатать экземпляр для каждого дома, поскольку это "стоило бы миллионы", а цифровую версию легче обновлять.

Летом агентство по чрезвычайным ситуациям Дании сообщило, что рассылает взрослому населению страны по электронной почте подробную информацию о воде, еде и медикаментах, которые им понадобятся для того, чтобы пережить кризис в течение трех дней.

Для шведов идея буклета на случай чрезвычайных ситуаций не нова. Первое издание "Если придет война" было выпущено во время Второй мировой войны и обновлено во время холодной войны.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил в прошлом месяце, что поскольку глобальный контекст изменился, информация для шведских домохозяйств также должна отражать эти изменения.

Напомним, ранее в правительстве Швеции заявили о намерениях удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы страна была готова к военному времени.

В начале года Карл-Оскар Болин и тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.